Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.06.2016Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 165: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.06.2016
52 Min.Folge vom 13.06.2016Ab 6
Bundeskanzler Christian Kern hat mit einem seiner ersten Vorschläge gleich mal für Unwohlsein beim Koalitionspartner gesorgt: Mit einer Wertschöpfungsabgabe sollen umsatzstarke Unternehmen mehr in den Sozialstaat einzahlen. Die Gallionsfigur der Linken in Deutschland, Sahra Wagenknecht, hätte er damit wohl auf seiner Seite. Sie diskutiert u. a. mit dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner über höhere Steuern und mehr Sozialstaat.
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Genre:Nachrichten
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