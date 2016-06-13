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Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.06.2016

PULS 4Staffel 1Folge 165vom 13.06.2016
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.06.2016

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Folge 165: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.06.2016

52 Min.Folge vom 13.06.2016Ab 6

Bundeskanzler Christian Kern hat mit einem seiner ersten Vorschläge gleich mal für Unwohlsein beim Koalitionspartner gesorgt: Mit einer Wertschöpfungsabgabe sollen umsatzstarke Unternehmen mehr in den Sozialstaat einzahlen. Die Gallionsfigur der Linken in Deutschland, Sahra Wagenknecht, hätte er damit wohl auf seiner Seite. Sie diskutiert u. a. mit dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner über höhere Steuern und mehr Sozialstaat.

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