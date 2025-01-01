Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 17.01.2018Jetzt kostenlos streamen
Ein rot-weiß-roter Schnellzug will diese Regierung sein und hat bereits mit einigen Forderungen und Beschlüssen aufhorchen lassen: Neben sozialpolitischen Maßnahmen wie dem Familienbonus sorgt vor allem die Asylpolitik für Aufregung: FPÖ-Klubobmann Gudenus spricht sich für Asyl-Massenquartiere am Stadtrand aus, FPÖ-Innenminister Herbert Kickl will Asylwerber künftig „konzentriert“ unterbringen und ihnen – zumindest vorübergehend – Bargeld und Handys abnehmen.
