Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 22.06.2015

PULS 4Staffel 1Folge 173vom 22.06.2015
49 Min.Folge vom 22.06.2015Ab 6

Der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro- kurz "Grexit" genannt - war bis vor kurzem ein Schreckensszenario, an das die wenigsten glauben wollten. Allerdings sind die EU und die griechische Regierung so weit voneinander entfernt, dass ein Kompromiss unwahrscheinlicher denn je erscheint. Mit jeder Verhandlungsrunde rückt der Grexit einen Schritt näher. Ist es am Montag schon so weit? Ganze Folge vom 22.06.2015

