Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 22.06.2015
22.06.2015
Der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro- kurz "Grexit" genannt - war bis vor kurzem ein Schreckensszenario, an das die wenigsten glauben wollten. Allerdings sind die EU und die griechische Regierung so weit voneinander entfernt, dass ein Kompromiss unwahrscheinlicher denn je erscheint. Mit jeder Verhandlungsrunde rückt der Grexit einen Schritt näher. Ist es am Montag schon so weit? Ganze Folge vom 22.06.2015
