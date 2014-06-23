Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 23.06.2014

PULS 4Staffel 1Folge 174vom 23.06.2014
Den Menschen wächst alles über den Kopf und immer mehr Österreicher leiden an Burn-Out: Wer ist daran schuld? Trotz einem gutem Gesundheitssystem und hohem Lebensstandard brechen immer mehr Menschen zusammen. Ärzte schlagen Alarm: Bereits 500.000 Österreicher leiden an Burn-Out. Gerhard Huber ist ehemalige Führungskraft in einer Bank und Opfer eines Burn-Outs. Ganze Folge vom 23.06.2014

