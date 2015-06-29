Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn fordert seit Jahren einen Ausstieg Griechenlands aus der Euro-Zone ("Grexit") und war damit lange allein. Inzwischen glauben aber immer mehr Ökonomen und Politiker, dass ein Ende mit Schrecken die beste Lösung wäre. Doch die EU hält an ihrem Kurs fest: Ein Grexit ist keine Option. Ganze Folge vom 29.06.2015

