Folge 180: Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 29.06.2015
51 Min.Folge vom 29.06.2015Ab 6
Der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn fordert seit Jahren einen Ausstieg Griechenlands aus der Euro-Zone ("Grexit") und war damit lange allein. Inzwischen glauben aber immer mehr Ökonomen und Politiker, dass ein Ende mit Schrecken die beste Lösung wäre. Doch die EU hält an ihrem Kurs fest: Ein Grexit ist keine Option. Ganze Folge vom 29.06.2015
