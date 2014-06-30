Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 30.06.2014Jetzt kostenlos streamen
Echte Veränderungen sehen anders aus: Seit Jahren gilt die Bildung als Reformbaustelle Nummer eins. Die Diskussionen rund um Gesamtschule, Lehrerdienstrecht und Zentralmatura scheinen nicht zu enden. Doch wie kann die perfekte Schule abseits dieser Polit-Schlachtfelder aussehen? Wo sind die echten Sorgen der Lehrer und Schüler versteckt? Ganze Folge vom 30.06.2014
