Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 30.06.2014

PULS 4Staffel 1Folge 181vom 30.06.2014
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 30.06.2014

52 Min.Folge vom 30.06.2014

Echte Veränderungen sehen anders aus: Seit Jahren gilt die Bildung als Reformbaustelle Nummer eins. Die Diskussionen rund um Gesamtschule, Lehrerdienstrecht und Zentralmatura scheinen nicht zu enden. Doch wie kann die perfekte Schule abseits dieser Polit-Schlachtfelder aussehen? Wo sind die echten Sorgen der Lehrer und Schüler versteckt? Ganze Folge vom 30.06.2014

