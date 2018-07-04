Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grenzstreit mit Deutschland: Wird Kurz die EU einen oder spalten?

PULS 4Staffel 1Folge 185vom 04.07.2018
51 Min.Folge vom 04.07.2018Ab 6

Die österreichische Ratspräsidentschaft ist gerade wenige Tage alt, da droht schon die erste europäische Zerreißprobe: Deutschland will künftig Flüchtlinge auch nach Österreich zurückweisen, Österreich kündigt daraufhin Kontrollen am Brenner an. Und Italien hindert Rettungsschiffe daran, Ertrinkende aus dem Meer zu holen mit tödlichen Folgen für hunderte Flüchtlinge, die am Wochenende im Mittelmeer ertrunken sind. Gibt es ein Comeback nationaler Grenzen unter Österreichs EU-Ratspräsidentschaft? Schafft Sebastian Kurz den vielzitierten „Brückenbau“ zwischen Asyl-Hardlinern und Liberalen - oder befördert er stattdessen die Spaltung?

