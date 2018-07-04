Grenzstreit mit Deutschland: Wird Kurz die EU einen oder spalten?Jetzt kostenlos streamen
Folge 185: Grenzstreit mit Deutschland: Wird Kurz die EU einen oder spalten?
Die österreichische Ratspräsidentschaft ist gerade wenige Tage alt, da droht schon die erste europäische Zerreißprobe: Deutschland will künftig Flüchtlinge auch nach Österreich zurückweisen, Österreich kündigt daraufhin Kontrollen am Brenner an. Und Italien hindert Rettungsschiffe daran, Ertrinkende aus dem Meer zu holen mit tödlichen Folgen für hunderte Flüchtlinge, die am Wochenende im Mittelmeer ertrunken sind. Gibt es ein Comeback nationaler Grenzen unter Österreichs EU-Ratspräsidentschaft? Schafft Sebastian Kurz den vielzitierten „Brückenbau“ zwischen Asyl-Hardlinern und Liberalen - oder befördert er stattdessen die Spaltung?
