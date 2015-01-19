Pro und Contra - Der PULS 4 News Talk vom 19.01.2015Jetzt kostenlos streamen
Europa in Schockstarre: Nach den Attentaten in Frankreich herrscht in vielen Ländern Alarmstufe Rot. Auch Muslime sind beunruhigt: Weil die Attentäter ihren Terror im Namen des Islam begangen haben, steigt jetzt die Angst vor Racheattacken. Ganze Folge vom 19.01.2015.
