Pro und Contra - Der PULS 4 News Talk vom 19.01.2015

PULS 4Staffel 1Folge 19vom 19.01.2015
Folge 19: Pro und Contra - Der PULS 4 News Talk vom 19.01.2015

53 Min.Folge vom 19.01.2015Ab 6

Europa in Schockstarre: Nach den Attentaten in Frankreich herrscht in vielen Ländern Alarmstufe Rot. Auch Muslime sind beunruhigt: Weil die Attentäter ihren Terror im Namen des Islam begangen haben, steigt jetzt die Angst vor Racheattacken. Ganze Folge vom 19.01.2015.

PULS 4
