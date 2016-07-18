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Pro und Contra

Pro und Contra vom 18.07.2016

PULS 4Staffel 1Folge 200vom 18.07.2016
Pro und Contra vom 18.07.2016

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Folge 200: Pro und Contra vom 18.07.2016

67 Min.Folge vom 18.07.2016Ab 6

Bundeskanzler Christian Kern ist zu Gast bei "Pro und Contra". Er stellt sich den Fragen von den Gamechangern: Erika Tiefenbacher, Direktorin einer Wiener Neuen Mittelschule Max Schrems, Kläger von Facebook Heinrich Prokop, internationaler Unternehmer und Müsliriegelproduzent Moderiert wird das TV-Highlight von PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn. In der Diskussion soll nicht um den heißen Brei geredet werden, sondern durch kritisches Fragen und Hinterfragen konkrete Lösungsmöglichkeiten auf den Tisch gelegt werden. Ganze Folge vom 18.07.2016

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