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Pro und Contra
Folge 200: Pro und Contra vom 18.07.2016
67 Min.Folge vom 18.07.2016Ab 6
Bundeskanzler Christian Kern ist zu Gast bei "Pro und Contra". Er stellt sich den Fragen von den Gamechangern: Erika Tiefenbacher, Direktorin einer Wiener Neuen Mittelschule Max Schrems, Kläger von Facebook Heinrich Prokop, internationaler Unternehmer und Müsliriegelproduzent Moderiert wird das TV-Highlight von PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn. In der Diskussion soll nicht um den heißen Brei geredet werden, sondern durch kritisches Fragen und Hinterfragen konkrete Lösungsmöglichkeiten auf den Tisch gelegt werden. Ganze Folge vom 18.07.2016
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
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