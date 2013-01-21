Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 21vom 21.01.2013
51 Min.Folge vom 21.01.2013Ab 6

Die Volksbefragung ist beendet und die Mehrheit der ÖsterreicherInnen haben sich für eine Beibehaltung der Wehrpflicht ausgesprochen. Aber natürlich mit Reformen. Aber was bedeutet der Ausgang der Befragung für das Superwahljahr 2013? Wir es auch Einfluss auf die Wahlen haben? Darüber diskutierte Florian Danner mit einer Runde der Chefredakteure. Ganze Folge vom 21.01.2013

