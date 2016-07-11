Pro und Contra vom 11.07.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 224: Pro und Contra vom 11.07.2016
52 Min.
Die Integration der zehntausenden Flüchtlinge, die letztes Jahr nach Österreich gekommen sind, wird eine der größten Herausforderungen für das Land. Außerdem ist ein Stopp der Flüchtlingsbewegung diesen Sommer nicht in Sicht. Zerbricht Europa an der Flüchtlingskrise? Ganze Folge vom 11.07.2016
