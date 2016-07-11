Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra vom 11.07.2016

Die Integration der zehntausenden Flüchtlinge, die letztes Jahr nach Österreich gekommen sind, wird eine der größten Herausforderungen für das Land. Außerdem ist ein Stopp der Flüchtlingsbewegung diesen Sommer nicht in Sicht. Zerbricht Europa an der Flüchtlingskrise? Ganze Folge vom 11.07.2016

