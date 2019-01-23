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Pro und Contra

Mehr Frauenmorde als je zuvor: Woher kommt die Gewalt?

PULS 4Staffel 1Folge 23vom 23.01.2019
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Folge 23: Mehr Frauenmorde als je zuvor: Woher kommt die Gewalt?

52 Min.Folge vom 23.01.2019Ab 6

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich mehr Frauen ermordet als in den Vorjahren, die Täter sind fast ausschließlich Männer. 2019 verschärft sich dieser beunruhigende Trend sogar noch: Fünf Frauenmorde gab es in den ersten drei Wochen, der letzte davon am Montag. Hauptverdächtiger ist dort ein 36-jähriger Mazedonier. Laut ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler ist die Gewalt an Frauen generell ein Zuwanderungs-Problem: Mit den Migrationsströmen sei „auch ein Frauenbild importiert worden, das mit unserer Wertehaltung nichts zu tun hat“

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