Folge 233: Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / Frank Stronach: Selfmade-Milliardär als idealer Politiker?
Frank Stronach hat mit seinen Forderungen und Thesen die innenpolitische Landschaft in Österreich aufgemischt. Kaum einer polarisiert im Moment wie er. Bei "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" stellt er sich live seinen Kritikern. So will er etwa den Vorwurf, er sei ein Steuerflüchtling, ein für alle Mal aus der Welt räumen. Der Unternehmer und Milliardär ist gerade auf der Suche nach Mitstreitern: Nach den nächsten Nationalratswahlen will er mit seiner eigenen Bewegung das politische System Österreichs umkrempeln. Schlanker Staat, Schulden zurückzahlen, raus aus dem Euro - das sind seine Kernbotschaften, die bereits heftig kritisiert werden. Die Forderung nach dem Euroaustritt bezeichnet etwa ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger als "geradezu lächerlich". Was kann Stronach in seiner alten Heimat wirklich bewegen und welche Chance rechnen ihm Meinungsforscher und Politikberater aus?
