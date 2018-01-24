Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Rahmen der #metoo-Bewegung kommen immer mehr Fälle von sexuellen Übergriffen ans Tageslicht. Politiker, Sportler, Schauspieler – die Vorwürfe ziehen weite Kreise. So verzichtete Listengründer Peter Pilz nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung auf sein Nationalratsmandat. Nach nur zwei Monaten steht er jedoch vor der Rückkehr in die Politik und das obwohl die Anschuldigungen immer noch ungeklärt im Raum stehen.

