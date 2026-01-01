Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / 9 Jahre Schule: nicht genügend! Warum können unsere Schüler nicht mehr lesen und schreiben?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 247: Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / 9 Jahre Schule: nicht genügend! Warum können unsere Schüler nicht mehr lesen und schreiben?
36 Min.Ab 6
Die heutige Diskussionsrunde dreht sich um das Thema: "9 Jahre Schule: nicht genügend! Warum können unsere Schüler nicht mehr lesen und schreiben?" Als Gäste begrüßt Manuela Raidl den Zukunftsforscher Matthias Horx, den Chef der Lehrergewerkschaften, Paul Kimberger, den SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer, die Autorin und "Millionenshow"-Gewinnerin El Awadalla, die Workshops in Schulen leitet, sowie den Albert Fortell - der Schauspieler ist Vater zweier schulpflichtiger Kinder.
