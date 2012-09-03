Pro und Contra vom 03.09.2012 (1)Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 247: Pro und Contra vom 03.09.2012 (1)
36 Min.Folge vom 03.09.2012Ab 6
Neun Jahre Schule: nicht genügend! Warum können unsere Schüler nicht mehr lesen und schreiben? Hunderttausende Jugendliche in Ostösterreich strömen am Montag wieder ins Klassenzimmer. Doch lernen sie dort auch, was sie wirklich fürs Leben brauchen? Manuela Raidl diskutierte diese Fragen in "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" unter anderem mit Zukunftsforscher Matthias Horx, "Millionenshow"-Gewinnerin El Awadalla sowie dem Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Ganze Folge vom 03.09.2012
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