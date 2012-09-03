Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra vom 03.09.2012 (1)

PULS 4Staffel 1Folge 247vom 03.09.2012
Pro und Contra vom 03.09.2012 (1)

Pro und Contra vom 03.09.2012 (1)Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 247: Pro und Contra vom 03.09.2012 (1)

36 Min.Folge vom 03.09.2012Ab 6

Neun Jahre Schule: nicht genügend! Warum können unsere Schüler nicht mehr lesen und schreiben? Hunderttausende Jugendliche in Ostösterreich strömen am Montag wieder ins Klassenzimmer. Doch lernen sie dort auch, was sie wirklich fürs Leben brauchen? Manuela Raidl diskutierte diese Fragen in "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" unter anderem mit Zukunftsforscher Matthias Horx, "Millionenshow"-Gewinnerin El Awadalla sowie dem Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Ganze Folge vom 03.09.2012

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen