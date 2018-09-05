Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.09.2018 Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 248: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.09.2018
14 Min.Folge vom 05.09.2018Ab 6
"Pro und Contra" startet mit einem brandaktuellen Thema in den Herbst: Viele Betriebe besetzen ihre offenen Lehrstellen mit Asylwerbern, da sie sonst keine Lehrlinge finden würden. Das soll nun unterbunden werden. Doch wie werden diese Lehrstellen dann besetzt? Und was passiert mit den Menschen, die sich bereits in Ausbildung befinden?
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4