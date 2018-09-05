Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.09.2018

PULS 4Staffel 1Folge 248vom 05.09.2018
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.09.2018

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.09.2018 Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 248: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.09.2018

14 Min.Folge vom 05.09.2018Ab 6

"Pro und Contra" startet mit einem brandaktuellen Thema in den Herbst: Viele Betriebe besetzen ihre offenen Lehrstellen mit Asylwerbern, da sie sonst keine Lehrlinge finden würden. Das soll nun unterbunden werden. Doch wie werden diese Lehrstellen dann besetzt? Und was passiert mit den Menschen, die sich bereits in Ausbildung befinden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen