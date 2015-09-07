Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.09.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 250: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.09.2015
53 Min.Folge vom 07.09.2015Ab 6
Weiterhin wollen tausende Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland. Die Hilfsbereitschaft ist groß, aber das ungehinderte Durchreisen nach Deutschland soll eine einmalige Aktion gewesen sein. Was sollen wir tun? Braucht es grenzenlose Solidarität - oder muss man die Grenzen dicht machen? Zu Gast u. a.: Robert Misik, Journalist und Schriftsteller; Hans Peter Doskozil, Landespolizeidirektor im Burgenland und Johann Gudenus (FPÖ) Ganze Folge vom 07.09.2015
Pro und Contra
