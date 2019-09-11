Pro & Contra: Die Runde der TierschutzsprecherJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 254: Pro & Contra: Die Runde der Tierschutzsprecher
53 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 6
Der Wahlkampf läuft auf vollen Touren und die Parteien beziehen Stellung zu den Themen, die die Wähler beschäftigen. Dazu treffen bei Pro und Contra die Tierschutzsprecher der Parteien aufeinander. Wie lassen sich Fleischkonsum und eine artgerechte Tierhaltung miteinander vereinbaren? Braucht es strengere Strafen für Tierquälerei? Wie umgehen mit Wölfen, die ganze Schafsherden reißen? Und wie mit Kampfhunden, die Menschen angreifen?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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