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Pro und Contra

Pro & Contra: Die Runde der Tierschutzsprecher

PULS 4Staffel 1Folge 254vom 11.09.2019
Pro & Contra: Die Runde der Tierschutzsprecher

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Folge 254: Pro & Contra: Die Runde der Tierschutzsprecher

53 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 6

Der Wahlkampf läuft auf vollen Touren und die Parteien beziehen Stellung zu den Themen, die die Wähler beschäftigen. Dazu treffen bei Pro und Contra die Tierschutzsprecher der Parteien aufeinander. Wie lassen sich Fleischkonsum und eine artgerechte Tierhaltung miteinander vereinbaren? Braucht es strengere Strafen für Tierquälerei? Wie umgehen mit Wölfen, die ganze Schafsherden reißen? Und wie mit Kampfhunden, die Menschen angreifen?

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