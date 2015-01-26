Pro und Contra - Der PULS 4 News Talk vom 26.01.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra - Der PULS 4 News Talk vom 26.01.2015
Folge vom 26.01.2015
Was bedeutet der Sieg der linksradikalen Syriza für Europa? Bringt der Sieg neue Probleme für die EU und den Euro? Alexis Tsipras ist für viele Griechen die große Hoffnung auf Besserung. Der Chef der Syriza verstand es einen guten Wahlkampf zu führen, aber kann er auch in Griechenland aufräumen? Ganze Folge vom 26.01.2015.
