Pro und Contra - Der PULS 4 News Talk vom 26.01.2015

PULS 4Staffel 1Folge 26vom 26.01.2015
Folge 26: Pro und Contra - Der PULS 4 News Talk vom 26.01.2015

53 Min.Folge vom 26.01.2015Ab 6

Was bedeutet der Sieg der linksradikalen Syriza für Europa? Bringt der Sieg neue Probleme für die EU und den Euro? Alexis Tsipras ist für viele Griechen die große Hoffnung auf Besserung. Der Chef der Syriza verstand es einen guten Wahlkampf zu führen, aber kann er auch in Griechenland aufräumen? Ganze Folge vom 26.01.2015.

PULS 4
