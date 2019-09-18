Pro und Contra Spezial: Die Runde der Sozialsprecher Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 261: Pro und Contra Spezial: Die Runde der Sozialsprecher
54 Min.Folge vom 18.09.2019Ab 6
Bei Thomas Mohr diskutieren Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Markus Koza (Grüne), Josef Muchitsch (SPÖ), Gerald Loacker (NEOS) und Daniela Holzinger (Liste JETZT).
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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