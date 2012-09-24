Pro und Contra vom 24.09.2012 (2)Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 268: Pro und Contra vom 24.09.2012 (2)
Folge vom 24.09.2012
Polit-Hickhack ohne Ende: Pfeift die Regierung auf ihre Wähler? Wie lange kann weiterhin über die Köpfe der Bürger hin regiert werden? Warum steht statt ordentlicher Sachpolitik nur mehr der Parteienstreit im Mittelpunkt der Politik? Und bietet die Opposition eine echte Alternative zu den Regierungsparteien – oder muss dieses Politikfiasko von neuen politischen Bewegungen geändert werden? Jürgen Peindl diskutierte diese Fragen unter anderem mit Grünen-Chefin Eva Glawischnig und BZÖ-Obmann Josef Bucher. Ganze Folge vom 24.09.2012
Copyrights:© Puls4