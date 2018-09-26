Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 26.09.2018

PULS 4Staffel 1Folge 269vom 26.09.2018
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 26.09.2018

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 26.09.2018Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 269: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 26.09.2018

54 Min.Folge vom 26.09.2018Ab 6

Welche Konsequenzen darf kritische Berichterstattung haben? In einer Mail eines Sprechers aus dem Innenministerium an die neun Polizei-Landespressestellen wird geraten, gewissen Medien, darunter Kurier, Standard und Falter, nur die nötigsten Informationen zu geben und in Interviews sowie Aussendungen gezielt auf Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsstatus von Tätern einzugehen. Die Opposition sieht einen Skandal, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagt: „Wer die Pressefreiheit angreift, ist kein Demokrat.“ Das Innenministerium beschwichtigt, Minister Herbert Kickl habe von der Mail nichts gewusst – hält aber auch fest: Der „Verdacht der Voreingenommenheit gegenüber gewissen Medien“ sei „durchaus nicht aus der Luft gegriffen“. Will das Innenministerium die Presse- und Meinungsfreiheit einschränken? Oder stimmt der Vorwurf der „einseitigen und negativen Berichterstattung“ der Medien?

