Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk

PULS 4Staffel 1Folge 272
Folge 272: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk

18 Min.Ab 6

Jetzt soll es ans Eingemachte gehen: Nach der personellen Umbildung möchte die Regierung auch inhaltliche Akzente setzen. In Schladming trifft sich die Regierung übers Wochenende zur großen Klausur. Ganz oben dabei auf der Agenda steht eine Einigung im Streit um die Steuerreform. ÖGB, Arbeiterkammer, ÖAAB und Industriellenvereinigung haben ihre Vorschläge für neue Steuern vorgelegt - jetzt sollen Bundeskanzler Faymann & Co. entscheiden.

PULS 4
