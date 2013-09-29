Pro und Contra - Wahl 2013 vom 29.09.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra - Wahl 2013 vom 29.09.2013
Ein deutliches Minus für die Koalition, ein deutliches Plus für die FPÖ und zwei neue Parteien - das ist die Ausgangslage für die erste Diskussionsrunde im österreichischen Fernsehen nach der Nationalratswahl. Ganze Folge vom 29.09.2012
