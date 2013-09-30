Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - PULS 4 News Talk vom 30.09.2013

PULS 4Staffel 1Folge 273vom 30.09.2013
51 Min.Folge vom 30.09.2013Ab 6

Wer führt Österreich in die nächsten fünf Jahre? Eine große Koalition geht sich trotz der Verluste bei beiden Parteien noch aus. Werden sich SPÖ und ÖVP wieder zu einer Regierung zusammenschließen, oder wird es erstmals zu einer Dreierkoalition kommen? Was passiert mit der FPÖ, das es mit über 20 Prozent der Stimmen zur dritten großen Kraft im Nationalrat geschaffen hat? Am Tag nach der Nationalratswahl diskutieren in „Pro und Contra“ prominente Chefredakteure, was das Wahlergebnis für das Land bedeutet. Ganze Folge vom 30.09.2013

