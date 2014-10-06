Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 06.10.2014Jetzt kostenlos streamen
52 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 6
Fast wöchentlich erreichen uns Berichte von neuen Flüchtlings-Katastrophen im Mittelmeer: Hunderte Menschen versuchen unter Lebensgefahr auf dem Seeweg Europa zu erreichen. Nicht nur Afrikaner, sondern auch immer mehr Menschen aus den Kriegsgebieten aus Syrien und dem Irak erreichen unsere Grenzen. All diese Flüchtlinge verbindet der Wunsch nach Frieden und Sicherheit. Ganze Folge vom 06.10.2014
