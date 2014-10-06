Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 06.10.2014

PULS 4Staffel 1Folge 279vom 06.10.2014
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 06.10.2014

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 06.10.2014Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 279: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 06.10.2014

52 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 6

Fast wöchentlich erreichen uns Berichte von neuen Flüchtlings-Katastrophen im Mittelmeer: Hunderte Menschen versuchen unter Lebensgefahr auf dem Seeweg Europa zu erreichen. Nicht nur Afrikaner, sondern auch immer mehr Menschen aus den Kriegsgebieten aus Syrien und dem Irak erreichen unsere Grenzen. All diese Flüchtlinge verbindet der Wunsch nach Frieden und Sicherheit. Ganze Folge vom 06.10.2014

Weitere Folgen in Staffel 1

