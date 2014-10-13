Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.10.2014Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.10.2014
Terroristen schlachten Menschen ab, und der Westen ist ratlos. Sogar die Türkei, der Nachbar Syrisches schaut zu. Tragen Länder die helfen könnten keine Verantwortung? Die Welt blickt gespannt auf die syrische Grenzstadt Kubane: IS-Terroristen möchten die Kurdenstadt einnehmen. Könnte der Fall von Kubane der Beginn eines Flächenbrandes im Nahen Osten sein? Ganze Folge vom 13.10.2014
