Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 13.10.2014

PULS 4Staffel 1Folge 286vom 13.10.2014
53 Min.Folge vom 13.10.2014Ab 6

Terroristen schlachten Menschen ab, und der Westen ist ratlos. Sogar die Türkei, der Nachbar Syrisches schaut zu. Tragen Länder die helfen könnten keine Verantwortung? Die Welt blickt gespannt auf die syrische Grenzstadt Kubane: IS-Terroristen möchten die Kurdenstadt einnehmen. Könnte der Fall von Kubane der Beginn eines Flächenbrandes im Nahen Osten sein? Ganze Folge vom 13.10.2014

PULS 4
