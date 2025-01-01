Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 17.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 291: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 17.10.2016
Innenminister Wolfgang Sobotka und seine Partei sehen Sparpotenzial bei Asylwerbern. Wie viel Geld ist uns die Lebenssituation von Flüchtlingen wert? 1,60 Euro pro Arbeitsstunde - das sollen Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten von ihrer Gemeinde bekommen, ginge es nach Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) - schließlich verdienten auch Zivildiener nicht mehr. Dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter und FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner wären 0 Euro am liebsten. In seinem Bundesland hat er dazu die Mindestsicherung für anerkannte Flüchtlinge drastisch gekürzt und fordert das auch für den Bund, dessen Budget durch die Flüchtlinge belastet wird. Grün und Rot sehen das als falsche Schritte: Gemeinsam mit den Flüchtlingsreferenten der anderen Bundesländer hat sich Martina Berthold, Landesrätin der Salzburger Grünen, für 5 Euro die Stunde ausgesprochen und erwartet jetzt die Umsetzung dieses Beschlusses, den der Innenminister mitgetragen habe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick