20.10.2014
Rund 500.000 Menschen mit muslimischen Glauben leben in Österreich. Egal ob im täglichen Zusammenleben oder im politischen Diskurs: Der Islam und seine Religionsgemeinschaft sorgen in Österreich immer wieder für Aufregung. Wir wollen nachfragen: Warum haben wir oftmals Probleme mit dem Islam? Und wie leben Muslime in Österreich? Ganze Folge vom 20.10.2014
