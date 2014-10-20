Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 20.10.2014

PULS 4Staffel 1Folge 293vom 20.10.2014
52 Min.Folge vom 20.10.2014Ab 6

Rund 500.000 Menschen mit muslimischen Glauben leben in Österreich. Egal ob im täglichen Zusammenleben oder im politischen Diskurs: Der Islam und seine Religionsgemeinschaft sorgen in Österreich immer wieder für Aufregung. Wir wollen nachfragen: Warum haben wir oftmals Probleme mit dem Islam? Und wie leben Muslime in Österreich? Ganze Folge vom 20.10.2014 

