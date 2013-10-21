Pro und Contra - PULS 4 News Talk vom 21.10.2013Jetzt kostenlos streamen
Folge 294: Pro und Contra - PULS 4 News Talk vom 21.10.2013
54 Min.Folge vom 21.10.2013Ab 6
Alles soll besser werden: Rot und Schwarz wollen wieder in die Politehe und einen neuen Stil an den Tag legen. Wie gefällt den Wählern diese traute Zweisamkeit? Wird sich etwas ändern oder bleibt alles beim alten? Ganze Folge vom 21.10.2013
