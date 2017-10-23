Zum Inhalt springenBarrierefrei
Causa Silberstein und Co: Sind soziale Medien eine Gefahr für unsere Gesellschaft?

PULS 4Staffel 1Folge 296vom 23.10.2017
53 Min.Folge vom 23.10.2017Ab 6

Hasspostings, Dirty Campaigning und Extremismus im Netz – was bedeutet das für unsere Demokratie, unsere Sicherheit und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie sehr beeinflussen soziale Netzwerke unsere Entscheidungen, etwa über Brexit, Trump oder die Nationalratswahlen?

