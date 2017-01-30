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Pro und Contra

Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 30.01.2017

PULS 4Staffel 1Folge 30vom 30.01.2017
Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 30.01.2017

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Folge 30: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 30.01.2017

51 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6

Der neue Regierungspakt steht. Nach tagelangen Verhandlungen haben sich SPÖ und ÖVP auf ein 35seitiges Arbeitsprogramm geeinigt. Doch ist dieser Neustart glaubwürdig? Wird die Zusammenarbeit künftig besser funktionieren? Und was können die Bürger vom neuen Arbeitsprogramm erwarten? Bei Pro und Contra diskutieren heute Abend die beiden Verhandler und Regierungskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP).

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