Pro und Contra vom 30.01.2012 - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 30: Pro und Contra vom 30.01.2012 - Teil 1
35 Min.Folge vom 30.01.2012Ab 6
"Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" wirft nach den Aufregungen rund um den Ball des Wiener Korporationsrings, kurz WKR, am Freitag einen kritischen Blick auf die Szene der österreichischen Burschenschafter. Ganze Folge Teil 1 vom 30.01.2012
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4