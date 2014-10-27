Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 27.10.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 300: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 27.10.2014
52 Min.Folge vom 27.10.2014Ab 6
Was die Öffentlichkeit abschreckt, stellt für viele Heranwachsende eine Faszination dar: der radikale Islam. Immer mehr Jugendliche lassen sich von Salafisten verführen und richten ihr Leben nach den Regeln der Islamisten aus. Doch warum radikalisieren sich diese Menschen? Und sind sie ein Sicherheitsrisiko für Österreich? Ganze Folge vom 27.10.2014
Pro und Contra
