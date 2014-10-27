Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 27.10.2014

PULS 4Staffel 1Folge 300vom 27.10.2014
52 Min.Folge vom 27.10.2014Ab 6

Was die Öffentlichkeit abschreckt, stellt für viele Heranwachsende eine Faszination dar: der radikale Islam. Immer mehr Jugendliche lassen sich von Salafisten verführen und richten ihr Leben nach den Regeln der Islamisten aus. Doch warum radikalisieren sich diese Menschen? Und sind sie ein Sicherheitsrisiko für Österreich? Ganze Folge vom 27.10.2014

