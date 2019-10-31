Zum Inhalt springenBarrierefrei
Türkis-grünes Abtasten: Sollen die Grünen an die Macht?

PULS 4Staffel 1Folge 304vom 31.10.2019
Folge 304: Türkis-grünes Abtasten: Sollen die Grünen an die Macht?

53 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 6

Ein Wechsel von FPÖ zu den Grünen: Diese größtmögliche Veränderung will womöglich Sebastian Kurz wagen. Er sondiert exklusiv mit den Grünen, um in Koalitionsverhandlungen zu treten. Die Unterschiede in wichtigen Themenbereichen wie Migration, Klima und Soziales scheinen kaum überbrückbar. Wie das womöglich doch gelingen soll, darüber spricht morgen exklusiv auf PULS 24 die grüne Vizebürgermeisterin von Wien und Koalitionsverhandlerin Birgit Hebein, danach diskutieren bei Corinna Milborn Unterstützer und Gegner einer möglichen grünen Regierungsbeteiligung.

PULS 4
