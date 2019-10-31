Türkis-grünes Abtasten: Sollen die Grünen an die Macht?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 304: Türkis-grünes Abtasten: Sollen die Grünen an die Macht?
53 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 6
Ein Wechsel von FPÖ zu den Grünen: Diese größtmögliche Veränderung will womöglich Sebastian Kurz wagen. Er sondiert exklusiv mit den Grünen, um in Koalitionsverhandlungen zu treten. Die Unterschiede in wichtigen Themenbereichen wie Migration, Klima und Soziales scheinen kaum überbrückbar. Wie das womöglich doch gelingen soll, darüber spricht morgen exklusiv auf PULS 24 die grüne Vizebürgermeisterin von Wien und Koalitionsverhandlerin Birgit Hebein, danach diskutieren bei Corinna Milborn Unterstützer und Gegner einer möglichen grünen Regierungsbeteiligung.
Pro und Contra
