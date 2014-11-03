Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 03.11.2014Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.11.2014
In Österreich verboten, in vielen Ländern erlaubt. Wer darf über Leben und Tod entscheiden und sollen wir Menschen beim Sterben helfen dürfen? Bei „Pro und Contra - der PULS 4 News Talk“ diskutieren unter anderem Christiane Druml, die Vorsitzende der Bioethik-Kommission im Bundeskanzleramt, mit Wolfgang Gerstl, einem Mitglied in der parlamentarischen Enquetekommission und ÖVP-Verfassungssprecher. Ganze Folge vom 03.11.2014
