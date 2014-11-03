Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 307vom 03.11.2014
52 Min.Folge vom 03.11.2014

In Österreich verboten, in vielen Ländern erlaubt. Wer darf über Leben und Tod entscheiden und sollen wir Menschen beim Sterben helfen dürfen? Bei „Pro und Contra - der PULS 4 News Talk“ diskutieren unter anderem Christiane Druml, die Vorsitzende der Bioethik-Kommission im Bundeskanzleramt, mit Wolfgang Gerstl, einem Mitglied in der parlamentarischen Enquetekommission und ÖVP-Verfassungssprecher. Ganze Folge vom 03.11.2014

