Pro und Contra

Nazi-Lieder in Burschenschaften: Schauen wir Rechtsextremen zu lange zu?

PULS 4Staffel 1Folge 31vom 31.01.2018
Nazi-Lieder in Burschenschaften: Schauen wir Rechtsextremen zu lange zu?

52 Min.Folge vom 31.01.2018Ab 6

Sind die österreichischen Burschenschaften ein Hort für Rechtsradikale – oder sind ihre Buden nur Orte intellektuellen Austauschs? Muss sich die FPÖ noch klarer von möglichen Verbindungen zu Rechtsextremen distanzieren? Und handeln Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache in der Affäre Landbauer angemessen?

