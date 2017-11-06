Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 310vom 06.11.2017
81 Min.Folge vom 06.11.2017Ab 6

Nina Proll TV-exklusiv! Mit dem Rücktritt von Peter Pilz von seinem Nationalrats-Mandat wegen sexueller Belästigung, ist die Thematik auch im österreichischen Parlament angekommen. Ein weltweiter Aufschrei gegen sexuelle Belästigung sorgt derzeit für Aufsehen, von den mutmaßlichen Übergriffen des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein über renommierte Schauspieler wie Kevin Spacey, Abgeordnete in Brüssel und Großbritannien bis nach Österreich zu Peter Pilz. Nina Proll kritisiert in einem Facebook-Posting die Social-Media-Kampagne #metoo, in der Frauen über sexuelle Übergriffe berichten und erntet dafür heftige Kritik. Jetzt diskutiert sie bei „Pro und Contra“ auf PULS 4 erstmals im TV zum Thema Sexismus und Feminismus.

PULS 4
