Pro und Contra
Folge 310: Sprengungen am Berggipfel: Wie weit darf der Tourismus gehen?
53 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ist die Aufregung um die Sprengung berechtigte Sorge um ein Stück unberührte Natur – oder Angstmacherei und Falschinformation von Seiten der Naturschützer? Muss Tourismus und Umweltschutz ein Widerspruch sein? Und was braucht der Tourismus und die Wirtschaft um bestehen zu können?
Pro und Contra
