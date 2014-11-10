Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Armut, Flucht und Tod: Wie viel Schuld hat der Westen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 314: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Armut, Flucht und Tod: Wie viel Schuld hat der Westen?
54 Min.Folge vom 10.11.2014
Sind Kapitalismus, Spekulation und Gier im reichen Westen schuld an Armut, Flucht und Tod in der dritten Welt? Die Sendungsmacher konnten für dieses Thema den bekannten Globalisierungskritiker und Menschenrechtsaktivisten Jean Ziegler gewinnen. Er diskutiert bei Corinna Milborn mit politischen Vertretern und Meinungsmachern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 5: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: Puls4