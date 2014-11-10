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Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Armut, Flucht und Tod: Wie viel Schuld hat der Westen?

PULS 4Staffel 1Folge 314vom 10.11.2014
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Armut, Flucht und Tod: Wie viel Schuld hat der Westen?

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Folge 314: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Armut, Flucht und Tod: Wie viel Schuld hat der Westen?

54 Min.Folge vom 10.11.2014

Sind Kapitalismus, Spekulation und Gier im reichen Westen schuld an Armut, Flucht und Tod in der dritten Welt? Die Sendungsmacher konnten für dieses Thema den bekannten Globalisierungskritiker und Menschenrechtsaktivisten Jean Ziegler gewinnen. Er diskutiert bei Corinna Milborn mit politischen Vertretern und Meinungsmachern.

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