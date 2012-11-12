Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 317vom 12.11.2012
Folge vom 12.11.2012

Das größte Bordell Europas planen zwei Rotlichtgrößen vor den Toren Wiens. Einer davon ist Peter Laskaris, der live bei "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" zu Gast war. Er managt bereits ein Laufhaus in Wien und will mit einem zweiten Haus groß expandieren. Corinna Milborn diskutierte zum Thema "Bordellbetreiber plant größtes Laufhaus Europas: Menschlich einwandfrei?" unter anderem mit einer Sex-Arbeiterin, die ihren Job gerne macht und mit der Prostitutionsgegnerin und Journalistin Inge Bell. Ganze Folge vom 12.11.2012

