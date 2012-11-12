Pro und Contra vom 12.11.2012Jetzt kostenlos streamen
Folge 317: Pro und Contra vom 12.11.2012
52 Min.Folge vom 12.11.2012Ab 6
Das größte Bordell Europas planen zwei Rotlichtgrößen vor den Toren Wiens. Einer davon ist Peter Laskaris, der live bei "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" zu Gast war. Er managt bereits ein Laufhaus in Wien und will mit einem zweiten Haus groß expandieren. Corinna Milborn diskutierte zum Thema "Bordellbetreiber plant größtes Laufhaus Europas: Menschlich einwandfrei?" unter anderem mit einer Sex-Arbeiterin, die ihren Job gerne macht und mit der Prostitutionsgegnerin und Journalistin Inge Bell. Ganze Folge vom 12.11.2012
