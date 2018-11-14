Zum Inhalt springenBarrierefrei
Warnstreiks, Lohnkampf, Protest gegen 12-Stunden-Tag

PULS 4Staffel 1Folge 318vom 14.11.2018
Folge 318: Warnstreiks, Lohnkampf, Protest gegen 12-Stunden-Tag

50 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 6

Einen „heißen Herbst“ hatte die Gewerkschaft in Folge der Einführung des 12-Stunden-Tages angekündigt. Jetzt macht sie ernst: Erstmals seit 2011 streiken die Metallarbeiter wieder. In „Pro und Contra“ diskutieren u.a. ÖVP-Abgeordnete Therese Niss, SPÖ-Abgeordneter Markus Vogl und Ex-Ministerin Andrea Kdolsky.

