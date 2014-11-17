Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 17.11.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 321: Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 17.11.2014
30 Prozent aller Österreicher mit Migrationshintergrund identifizieren sich stärker mit ihrem Herkunftsland als mit Österreich. Aber ist Patriotismus die Lösung für bessere und schnellere Integration? Zumindest im Integrationsministerium ist man dieser Meinung und hat die Initiative #stolzdrauf in's Leben gerufen. Diese stößt aber nicht ausschließlich auf Gegenliebe: Dutzende Kritiker erklären stattdessen, warum sie nicht stolz auf Österreich sind.Bei „Pro und Contra - der PULS 4 News Talk" diskutierten unter anderem die Schriftstellerin Julya Rabinowich, der Volkmusiker Markus Unterladstätter sowie der ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel. Ganze Folge vom 17.11.2014
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick