Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.11.2013

PULS 4Staffel 1Folge 329vom 25.11.2013
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.11.2013

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.11.2013Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 329: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.11.2013

52 Min.Folge vom 25.11.2013Ab 6

Luxuspensionisten kassieren trotz Kürzung noch über 20.000 Euro im Monat. Wie gerecht ist unser Pensionssystem? Die Regierung kürzt Höchstpensionen von bis zu 32.000 Euro im Monat um ein Viertel. Doch durchschnittlich müssen Pensionisten weiterhin mit knapp über 1000 Euro pro Monat auskommen. Wie gerecht ist unser Pensionssystem? Bei uns diskutieren unter anderem Reinhold Lopatka von der ÖVP und Nationalbank-Präsident Claus J. Raidl. Ganze Folge vom 25.11.2013

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen