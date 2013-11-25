Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.11.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 329: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.11.2013
Luxuspensionisten kassieren trotz Kürzung noch über 20.000 Euro im Monat. Wie gerecht ist unser Pensionssystem? Die Regierung kürzt Höchstpensionen von bis zu 32.000 Euro im Monat um ein Viertel. Doch durchschnittlich müssen Pensionisten weiterhin mit knapp über 1000 Euro pro Monat auskommen. Wie gerecht ist unser Pensionssystem? Bei uns diskutieren unter anderem Reinhold Lopatka von der ÖVP und Nationalbank-Präsident Claus J. Raidl. Ganze Folge vom 25.11.2013
