Ibiza, Casinos & Co.: Was darf die Öffentlichkeit wissen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 331: Ibiza, Casinos & Co.: Was darf die Öffentlichkeit wissen?
Die Maklerin M. – die Johann Gudenus zu der vermeintlichen russischen Oligarchin führte - spricht in einem exklusiven Interview auf Puls 24 wie sie instrumentalisiert wurde und in die Falle getappt ist. Mittlerweile ermittelt die Justiz gegen die Produzenten des Videos. Müssen sich die Medien nun fragen, ob sie Handlanger eines kriminellen Netzwerkes wurden? Sowohl bei der Ibiza - als auch bei der Casino -Affäre sind Informationen an die Öffentlichkeit gelangt - noch bevor sich die Justiz ein Bild machen konnte, was zu heftigen Spekulationen führt. Wieviel Veröffentlichung ist ein Dienst an die Demokratie? Wann darf wieviel an die Öffentlichkeit? Was schadet der Aufklärung und somit unserem Justizsystem? Moderation: Corinna Milborn Gäste: Cornelia Koller, Präsidentin Vereinigung österr. StaatsanwältInnen Christina Hiptmayr, Journalistin, Profil Helmut Brandstätter, Nationalratsabgeordneter, NEOS und ehem. Chefredakteur und Herausgeber, Kurier Dieter Böhmdorfer, ehem. Justizminister und Anwalt Hans- Jörg Jenewein, ehem. Sicherheitssprecher FPÖ
