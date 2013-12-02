Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 02.12.2013Jetzt kostenlos streamen
Folge 336: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 02.12.2013
Europa diskutiert, ob man Prostitution verbieten soll. In Frankreich sollen Prostitution abgeschafft und die Freier bestraft werden. Auch in Deutschland diskutiert die neue Koalition ein strengeres Prostitutionsgesetz. Soll man das älteste Gewerbe der Welt abschaffen? Damit diskutieren wir unter anderem mit dem Bordellbesitzer Hermann "Pascha" Müller. Ganze Folge vom 02.12.2013
