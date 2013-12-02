Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 02.12.2013

PULS 4Staffel 1Folge 336vom 02.12.2013
53 Min.Folge vom 02.12.2013Ab 6

Europa diskutiert, ob man Prostitution verbieten soll. In Frankreich sollen Prostitution abgeschafft und die Freier bestraft werden. Auch in Deutschland diskutiert die neue Koalition ein strengeres Prostitutionsgesetz. Soll man das älteste Gewerbe der Welt abschaffen? Damit diskutieren wir unter anderem mit dem Bordellbesitzer Hermann "Pascha" Müller. Ganze Folge vom 02.12.2013

