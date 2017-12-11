Pflichtmitgliedschaften abschaffen und 12-Stunden-Tag: Reform oder Rückschritt?Jetzt kostenlos streamen
Folge 345: Pflichtmitgliedschaften abschaffen und 12-Stunden-Tag: Reform oder Rückschritt?
Folge vom 11.12.2017
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit scheint beschlossen, die Kammernmitgliedschaften sind noch ein Streitfall bei den Koalitionsverhandlungen. Bei Pro und Contra diskutieren Noch-Sozialminister Alois Stöger und der selbst ernannte „Kammerjäger“ Sepp Schellhorn von den NEOS – bei Corinna Milborn.
