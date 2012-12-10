Pro und Contra vom 10.12.2012Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 345: Pro und Contra vom 10.12.2012
51 Min.Folge vom 10.12.2012Ab 6
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Schönheits OPs immer weiter gestiegen. Gerade junge Frauen wollen sich operieren lassen, um glücklich zu sein, aber auch um dem Schönheitsideal der Gesellschaft zu entsprechen. In "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit der Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Richard Lugner, der seine dritte Frau bei einer Schönheits OP verloren hat, Schönheitschirurgen und Patientinnen über dieses Thema. Ganze Folge vom 10.12.2012
