Pro und Contra vom 10.12.2012

PULS 4Staffel 1Folge 345vom 10.12.2012
Folge 345: Pro und Contra vom 10.12.2012

51 Min.Folge vom 10.12.2012

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Schönheits OPs immer weiter gestiegen. Gerade junge Frauen wollen sich operieren lassen, um glücklich zu sein, aber auch um dem Schönheitsideal der Gesellschaft zu entsprechen. In "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit der Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Richard Lugner, der seine dritte Frau bei einer Schönheits OP verloren hat, Schönheitschirurgen und Patientinnen über dieses Thema. Ganze Folge vom 10.12.2012

