Pro und Contra: Ausblick auf das politische Jahr 2020
Pro und Contra
Folge 352: Pro und Contra: Ausblick auf das politische Jahr 2020
Wie sieht die neue Regierung aus und was können wir von ihr erwarten? Was passiert jetzt mit der Spaltung in der FPÖ? Kommt H.C. Strache zurück und wie sehr schadet das der FPÖ? Wie steht es um die SPÖ? Ist Pamela Rendi-Wagner die richtige an der Spitze um die Partei aus der Krise zu holen? Was bringt der Ibiza-U-Ausschuss? Und können wir uns von den Wahlen im Burgenland und in Wien 2020 erwarten? Die Gäste: Daniel Kapp, Kommunikationsexperte der auch für die ÖVP gearbeitet hat Lothar Lockl, Strategie- und Politikberater, Wahlkampfmanager von Alexander Van der Bellen Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, SPÖ Stephanie Krisper, Sicherheits- und Menschenrechtssprecherin, NEOS Karl Baron, Klubchef und Obmann, DAÖ (Die Allianz für Österreich)
